Ufficiale Papu Gomez al Monza, contratto fino al 2024

Contratto con il Monza fino al 20 giugno 2024 per Alejandro 'Papu' Gomez. L'attaccante argentino, 35 anni, arriva in Brianza da svincolato portando in dote 315 presenze e 66 gol in Serie A. Vincitore della Coppa America 2021 e della Coppa del Mondo del 2022, nel 2023 ha vinto un'Europa League con il Siviglia. Club in cui è arrivato dopo 252 presenze e 59 gol nelle 7 stagioni con la maglia dell'Atalanta, con la quale ha centrato anche i quarti di finale di Champions League nel 2020.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA