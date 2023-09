Assegnati premi Glgs, il cestista Datome 'Atleta dell'anno'

E' Fabrizio Roncone, inviato del Corriere della Sera, il vincitore del Premio Gianni Brera, il più prestigioso dei riconoscimenti giornalistici assegnati ogni anno dal Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi. Atleta dell'anno Gigi Datome (Pallacanestro Olimpia) 'a conclusione di un'eccezionale carriera cestistica a livello di club e di Nazionale'. Targa alla memoria, come personaggio dell'Anno, a Silvio Berlusconi 'per l'impronta lasciata nella storia del calcio con il suo grande Milan e da ultimo con la cavalcata del Monza fino alla serie A'.

Gli altri riconoscimenti: a Paolo Condò, opinionista a La Repubblica e a Sky, il Premio Gino Palumbo. A Federica Masolin (Sky) il Gualtiero Zanetti. Il Premio Candido Cannavò a Fabrizio Romano (free lance), mentre a Tiziano Mauri (ufficio stampa Lega Serie A) il Premio Edoardo Mangiarotti. A Fabrizio Salvio (Sportweek) il Lionello Bianchi, attribuito a un iscritto al GLGS, e al fotografo Gian Mattia D'Alberto (La Presse) il Silvano Maggi.

Da quest'anno c'è un nuovo premio, istituito alla memoria di Mauro Cortesi, per oltre 50 anni all'Ansa Milano, e per anni consigliere del Glgs, scomparso nel marzo 2022. Con il Premio Mauro Cortesi si vogliono porre all'attenzione un emergente, uno dei tanti bravi e infaticabili "under 30" al servizio della cronaca sportiva. Cortesi dedicò molto del suo impegno sindacale, oltre che la sua professionalità giornalistica, a sostegno dei giovani che approdavano in questo settore. Il premiato è Andrea Barilaro, 26 anni, narratore del calcio giovanile per Sprint e Sport.

Infine il Premio Squadra dell'Anno alla Feralpisalò per la sua promozione in serie B. Riconoscimenti al velocista Roberto Rigali, alla ginnasta Giorgia Villa, alla Canottieri Varese, al ciclista Lorenzo Milesi e a Matteo Bonacina, campione paralimpico di tiro con l'arco. La consegna nella Sala delle Colonne di Banco BPM, in via San Paolo a Milano, il 16 ottobre, quando saranno premiati anche i vincitori del Premio Fotografico "Momenti di Sport"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA