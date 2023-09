Anche a Malpensa le colonnine di ricarica Ultrafast

La sinergia tra Free To X, società del gruppo Autostrade per l'Italia, e Sea, società di gestione degli scali di Milano Linate e Malpensa, ha portato a compimento il progetto di elettrificazione per una mobilità sostenibile e intermodale grazie all'inaugurazione della Superfast charging station all'aeroporto di Milano Malpensa.

A distanza di un anno dall'inaugurazione della stazione di ricarica dello scalo di Linate, anche i viaggiatori dello scalo di Malpensa potranno usufruire delle colonnine ultrafast per ricaricare i propri veicoli elettrici. I punti di ricarica saranno operativi 24 ore su 24 e accetteranno tutte le forme di pagamento con i principali Mobility Service Provider.

Le stazioni di ricarica negli aeroporti di Milano, così come quelle sulla rete di Autostrade per l'Italia, sono alimentate con energia 100% rinnovabile e rappresentano il più alto standard tecnologico in termini di capacità e affidabilità attualmente disponibili.



