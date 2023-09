Urna col corpo di S. Gerardo de' Tintori torna a Olgiate Comasco

Olgiate Comasco, cittadina di oltre 11 mila abitanti a metà strada tra le città di Como e di Varese, accoglierà da sabato 14 ottobre a domenica 22 ottobre l'urna con il corpo di san Gerardo de' Tintori, proveniente da Monza.

L'urna del santo era già stata ospitata a Olgiate Comasco nel 1946 per tre settimane al termine del secondo conflitto mondiale.

"Dopo quasi 80 anni dall'ultima volta - ha annunciato don Flavio Crosta, prevosto di Olgiate Comasco - grazie alla disponibilità di mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano, e del nostro vescovo, cardinal Oscar Cantoni, le spoglie mortali del Santo di Monza torneranno a varcare il portone della nostra chiesa parrocchiale. Un avvenimento di grazia tanto desiderato dalla comunità e dai suoi sacerdoti".

Molto intenso il programma che si aprirà sabato 14 ottobre nel pomeriggio con l'arrivo dell'urna in località San Gerardo.

Alle 15 inizierà la solenne processione che porterà le spoglie del santo dalla chiesa a lui dedicata verso la parrocchiale di SS. Ippolito e Cassiano, dove alle 16 avrà inizio la celebrazione della santa messa solenne presieduta da mons. Dario Edoardo Viganò, vicecancelliere dell'Accademia Pontificia. Dopo il saluto di benvenuto del parroco, mons. Viganò darà lettura del messaggio che papa Francesco ha scritto per l'occasione a don Flavio Crosta.

La chiusura in forma solenne presieduta dal cardinal Oscar Cantoni, vescovo di Como, si svolgerà domenica 22 ottobre alle ore 16, al termine della quale l'urna del Santo proseguirà la sua peregrinatio alla volta di Figino Serenza.



