Spirito del tempo, a Milano i Teatri del suono d'oggi

E' dedicata alla scena artistica newyorkese degli anni '60 la seconda edizione del Festival Spirito del Tempo/Teatri del suono d' oggi, quattro appuntamenti in programma a Milano fino al 30 ottobre al museo dinamico Adi Design Museum nell'ex centrale elettrica, nel centro culturale poli-funzionale Base Milano nel complesso ex Ansaldo di Via Tortona e nella factory SanteriaToscana31, spazio in disuso riportato a nuova vita. Ideato dalla flautista Laura Faoro, vincitrice nel 2019 e 2019 e 2022 del Premio Stockhausen 2019 e '22, il festival propone Milano come crocevia di sperimentazioni e di stimoli alla creatività. Back to New York, Downtown Music Sketches indagherà le radici della performance moderna richiamandosi agli incroci tra musica, arte contemporanea, danza e happening nella Manhattan dell' epoca. Si parte il 29 settembre al Base con uno protagonisti poco conosciuto di quel decennio: Julius Eastman, nero omosessuale, queer ante litteram, di cui viene presentata Femenine, definita dal New York Times "la cosa più chiaramente bella che Eastman abbia scritto in una carriera trascorsa a sfidare il suo pubblico". Il 30 settembre alle 15:30 e alle 18:30 nel foyer dell'ADI Design Museum sarà la volta di This is a John Cage Event; Bellezza e metodo del caso con il pianista Franco Venturini e il danzautore Giacomo De Luca impegnati in un omaggio alla coppia d'arte Cage - Cunningham. Il 7 ottobre dalle 14.30 sempre all'Adi Design Museum sarà proposta la performance collettiva For Philip Guston del compositore statunitense Morton Feldma, della durata di quattro ore. ''Non devi pensare di essere un pubblico in cattività e non essere imbarazzato se devi andartene'', ha detto lo stesso autore. Si chiude il 31 ottobre alla Santeria Toscana31 con La Downtown music al femminile, antologia musicale sulle artiste dell'avanguardia newyorkese con Laurie Anderson, Meredith Monk, Nico, Yoko Ono, e sui loro intrecci d'arte e vita con John Cage, David Byrne, Morton Feldman, Alvin Lucier, affidata alla cantautrice, pianista, compositrice e performer Petrina, già collaboratrice di David Byrne, John Parish, Elliott Sharp e Jherek Bischoff.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA