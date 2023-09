Omicidio Maltesi, per procuratore su ergastolo parlano i fatti

"Ciò che avevamo da dire lo abbiamo scritto nel ricorso in appello appena depositato. A nostro parere ci furono crudeltà, efferatezza e premeditazione.

Chiediamo l'ergastolo. Riteniamo che quella sia la pena adeguata: parlano i fatti". A spiegarlo è il procuratore di Busto Arsizio, Carlo Nocerino, dopo aver presentato ricorso in appello contro la condanna a 30 anni di Davide Fontana per l'omicidio della 26enne Carol Maltesi.

Il cardine dell'impugnazione verte sul riconoscimento delle tre aggravanti escluse in primo grado, in particolare quelle della crudeltà e della premeditazione. La vittima fu presa a martellate, sgozzata e il suo corpo fatto a pezzi e tenuto per quasi due mesi in un congelatore. Solo a fine marzo dell'anno scorso l'omicida si liberò dei resti della vittima gettandoli in una discarica a cielo aperto nel bresciano.

Il bancario confessò l'omicidio poco dopo. I famigliari della 26enne si erano detti offesi dalla prima condanna a 30 anni pronunciata dalla Corte d'Assise presieduta da Giuseppe Fazio chiedendo giustizia.



