L'edilizia lombarda cresce del 7%, prossimi mesi positivi

Dopo i risultati record del 2022, il settore lombardo dell'edilizia continua a crescere, sebbene a un ritmo meno sostenuto: nel secondo trimestre dell'anno la variazione del volume d'affari su base annua è pari al +7,9% (dopo il +10,1% del primo trimestre) e gli imprenditori si aspettano risultati ancora positivi per il prossimo trimestre grazie ai numerosi cantieri in corso.

Lo affermano dati di Unioncamere Lombardia, Ance e Regione Lombardia, secondo i quali le imprese però restano caute per la domanda futura di nuovi lavori, in particolare quella proveniente dal mercato privato, dove i saldi registrano valori negativi sia per le ristrutturazioni (-8%) che per i settori residenziale (-6%) e non residenziale (-4%).

Rimane il rischio che l'esaurimento della spinta fornita dagli incentivi e il calo del mercato immobiliare, a seguito della crescita dei tassi di interesse, mettano il settore in difficoltà nel 2024. Maggiore ottimismo si riscontra per quanto riguarda la domanda pubblica, in particolare per le infrastrutture (+4%), che dovrebbero beneficiare degli effetti del Pnrr.

Prosegue invece senza rallentamenti la tendenza positiva dell'occupazione, con una variazione degli addetti tra inizio e fine trimestre pari al +1,5%. La difficoltà di reperimento della manodopera è anzi il problema principale indicato dalle imprese in questo trimestre, citato da un terzo del campione (34%), mentre percentuali inferiori segnalano il costo dei materiali (25%), la burocrazia eccessiva (9%) e l'accesso al credito (6%).





