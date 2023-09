James Bradburne, 'obiettivo raggiunto a Brera'

Ultima mostra inaugurata a Brera per James Bradburne che, dopo 8 anni alla guida della Pinacoteca e della Biblioteca, lascia l'incarico con un po' di tristezza, ma "con grande soddisfazione", come racconta all'ANSA prima di aprire 'Alpha beta - apprendere il greco in Italia', la nuova esposizione della Braidense, visitabile fino al 9 dicembre.

"Sono stati 8 anni di grande impegno, abbiamo trasformato il museo e la biblioteca, rimettendoli nel cuore della città, che era il nostro obiettivo, quindi - dice il direttore, che si era insediato il 5 ottobre 2015 - me ne vado con grande soddisfazione. Ho lasciato un gruppo di lavoro capace di portare questo progetto avanti, ovviamente c'è una certa tristezza, perché Brera è stata al centro della mia vita per 8 anni".

Di tanti progetti in questi anni, uno solo non è stato ancora portato a termine, ma Bradburne, che tanto si è battuto per vedere realizzata al meglio la sede di Brera Modern, dice di non avere rimpianti per quanto riguarda palazzo Citterio. Anzi, scherza persino sui tanti rinvii che ne hanno ostacolato la riapertura: "Non ho rimpianti, il ministro Sangiuliano ha detto che sarà inaugurato entro il Natale 2024 ma non so, ho imparato a costo mio - sorride - che c'è come una maledizione su quel posto, forse era un cimitero dei monaci del 1300, c'è sicuramente qualcosa, perché sono il dodicesimo direttore che ha provato a farlo, non può essere attribuito alle carenti competenze di 12 direttori, qualcosa c'è, spero che qualcuno riesca ad aprirlo e non importa chi, che finisca questo percorso perché la città lo merita".

Per Palazzo Citterio "non punto il dito contro nessuno, per me - chiude l'argomento il museologo inglese - è una maledizione, ci deve essere stata una strage o qualcosa di simile lì sotto".



