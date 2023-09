Inter: Thuram, la strada è lunga e guardiamo avanti

"La strada è lunga e guardiamo avanti". Così l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram reagisce in un post sul proprio profilo Instagram dopo la sconfitta dei nerazzurri contro il Sassuolo, il primo stop stagionale per gli uomini di Simone Inzaghi.

Il tecnico, complici i tanti impegni ravvicinati, sta valutando novità verso la sfida di sabato in casa della Salernitana, a partire dal modulo: visto il lungo ko di Arnautovic, infatti, Inzaghi ha provato Klaassen nel ruolo di seconda punta, anche se all'Arechi potrebbe vedersi Sanchez insieme allo stesso Thuram in attacco, facendo rifiatare Lautaro Martinez.

Tra gli altri, possibile una chance dal primo minuto per De Vrij, Pavard, Frattesi e Carlos Augusto.



