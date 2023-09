In rete il video della morte maialino Pumba di Cuori Liberi

A poche ore dalla protesta davanti alla sede dell'Azienda per la tutela della salute di Pavia, dove alcune centinaia di attivisti e cittadini hanno manifestato la loro rabbia e il loro dolore per l'uccisione dei 9 maiali del rifugio Cuori liberi di Sairano, è stato diffuso in rete un video shock sulla morte del giovane maialino Pumba, avvenuta proprio per mano dei veterinari dell'Ats pavese.

"Il video - spiega Sara d'Angelo della Rete dei Santuari di animali liberi - è stato ripreso da una telecamera nascosta da Essere Animali all'interno del rifugio e mostra le immagini strazianti di Pumba, un maialino di cinque anni in perfetta salute che cerca disperatamente di scappare dai veterinari e infine, braccato e terrorizzato, si rifugia nella sua casetta che si trasformerà in una trappola. Subito due veterinari entrano con le siringhe: lacerante e spaventoso è il grido che si alza a quel punto da dentro la casetta e che poi, lentamente, si spegne, insieme alla vita di Pumba. I veterinari trascinano poi il corpo fino al camion dei rifiuti. Il video è reso ancora più impressionante dall'audio".

"La morte di Pumba e di tutti gli altri poteva essere evitata - dichiarano gli attivisti che hanno reso pubblico il video - non è stata una pietosa eutanasia, come sostiene ATS, ma una morte piena di paura e dolore. Il video mostra come i veterinari dell'ATS operino freddamente, eseguendo con solerzia gli ordini imposti, incapaci di pensare al valore morale delle proprie azioni e ad opporvisi se necessario. Aggiunge Sara d'Angelo: "Continueremo a lottare affinché a tutti gli animali dei rifugi sia garantito uno status di protezione coerente con il recente riconoscimento accordato ai Santuari (decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2023). Per questo il 7 ottobre alle ore 14 saremo in piazza a Milano per il corteo nazionale "Giù le mani dai santuari", al quale stanno dando adesione migliaia di persone, perché quello che è avvenuto non accada mai più".





