Il mondo della cosmesi alla seconda Milano Beauty Week

Il Face yoga nel loggiato. La Sicilia in flacone per la cura di sé. Le ultime tendenze in fatto di make up. L'olio che trasforma i capelli in un cascata di luce. E una lunga fila in attesa già prima delle 11. E' così che ha ufficialmente spalancato le porte al pubblico la Milano Beauty Week, seconda edizione della settimana dedicata alla cultura della bellezza e del benessere, nata per iniziativa di Cosmetica Italia in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence.

"Il nostro obiettivo - racconta all'ANSA Ambra Martone, vicepresidente di Cosmetica Italia - è celebrare la bellezza e promuovere il settore della cosmetica, così importante per l'economia italiana, ma anche per stare e sentirsi bene con se stessi. Come pilastri abbiamo scelto Inclusione, Emozione, Sostenibilità e Innovazione, perché vogliamo raccontare quanto i prodotti di cosmesi abbiano dietro di loro una grandissima ricerca scientifica. L'universo della cosmesi - prosegue - è costituito da tanti mondi. Pensiamo a quello delle fragranze, del make up, della cura della pelle e dei capelli, ma anche di prodotti che usiamo tutti i giorni, dal dentifricio al deodorante. I dati dicono che mediamente ognuno di noi utilizza dai cinque agli otto cosmetici al giorno, tutti i giorni, senza neanche pensarci".

Ecco allora che fino al 2 ottobre Palazzo Giureconsulti sarà l'hub dove "incontrare" brand, scoprire trattamenti e fare anche esperienze, tra laboratori olfattivi e degustazioni. Tutti in fila, poi, anche per sperimentare il progetto Never Ending Beauty: portando un falcone di profumo o prodotto esaurito si viene omaggiati con prodotti a marchio Milano Beauty Week.

Palazzo Castiglioni, invece, è il centro di Dermocosm, il primo congresso scientifico con focus sulla pelle a 360 gradi, aperto anche al pubblico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA