Il Consiglio comunale di Milano approva il Piano casa

Via libera del Consiglio comunale di Milano al piano triennale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali per il triennio 2023-2025. "I numerosi progetti programmati puntano a dare una risposta rispetto al caro affitti e alle difficoltà sempre maggiori che i lavoratori, anche di aziende pubbliche essenziali, riscontrano nel trovare un alloggio a Milano", dichiara l'assessore alla Casa del Comune, Pierfrancesco Maran. Tra i progetti approvati c'è ad esempio il bando rivolto a progetti presentati da aziende pubbliche, private e del Terzo settore, mediate da enti no profit, che aggregheranno lavoratori e imprese per ristrutturare e abitare appartamenti sfitti di proprietà pubblica esclusi dai piani di ristrutturazione attualmente finanziati. Sono 316 in totale gli appartamenti individuati e messi a disposizione del progetto che può ampliarsi entro il 2024 ad altri 2mila alloggi.

Tra i criteri di selezione sarà data priorità ai dipendenti con meno di 35 anni di età, ai nuclei familiari con componenti disabili o con figli minori a carico. C'è poi il canone concordato che dei massimali di affitto per appartamenti e stanze e una serie di reciproci vantaggi per proprietari e inquilini. Lo studentato diffuso è invece un progetto finanziato dal Comune di Milano che interesserà un totale di 600 posti letto (311 unità abitative) con stanze ad un canone mensile tra i 250 e i 350 euro al mese per studentesse e studenti. Gli alloggi sono stati individuati da MM Spa all'interno dei complessi di Edilizia residenziale pubblica ed è prevista una riqualificazione complessiva degli appartamenti. Con il sostegno affitti è possibile ottenere un contributo annuale fino a un massimo di euro 3.000,00, che viene erogato in tre annualità, per un importo complessivo di 9.000 euro per ogni nucleo residente a Milano, in cui sia presente almeno un componente "under 35" e in cui nel corso dell'anno 2023 sia avvenuta la nascita di un figlio o l'adozione di un minore.



