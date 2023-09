Eicma, il gaming tra le novità dell'edizione 2023

Il gaming debutta in Eicma. Mentre fervono i preparativi per l'edizione numero 80 dell'Esposizione internazionale delle due ruote, che si terrà dal 9 al 12 novembre nei padiglioni di Fiera Milano a Rho, gli organizzatori hanno annunciato oggi il lancio dell'Eicma Esports Arena, il nuovo contenuto espositivo dedicato al mondo degli sport elettronici e dei videogiochi motorsport.

Sarà un vero e proprio campionato online di motocross, l'Eicma Esports MX, aperto ai giocatori europei e statunitensi, a segnare il percorso di questa novità da qui fino all'apertura di Eicma 2023. Quattro le gare in calendario, che si svolgeranno sulle riproduzioni digitali delle piste italiane più rappresentative: si parte il 2 ottobre dal tempio del cross di Maggiora, per passare ad Arco di Trento (9 ottobre), Mantova (16 ottobre) e, infine, Riola Sardo (23 ottobre). I primi dieci classificati del campionato online si guadagneranno poi un biglietto per Milano con destinazione Eicma, dove sabato 11 novembre giocheranno le finali. Per sviluppare il nuovo progetto sul gaming, Eicma ha scelto l'azienda statunitense Init Esports.

"È un'opportunità privilegiata per coinvolgere giovani e giovanissimi e promuovere i valori del nostro mondo" ha detto il direttore esecutivo di Eicma, Giacomo Casartelli, che ha parlato di "un posizionamento strategico voluto e ricercato", con "uno strumento efficace e indispensabile per creare un ponte tra il mondo digitale e quello fisico e per dialogare con i futuri clienti dell'industria che portiamo in scena".

I pretendenti al primo titolo Eicma Esports MX possono iscriversi al campionato e trovare il regolamento sul sito ufficiale della manifestazione www.eicma.it.



