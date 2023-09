Calcio: Milan subito in campo, per Pioli testa alla Lazio

Il Milan non ha tempo per riposarsi e dopo il successo col Cagliari che è valso il ritorno in vetta, Stefano Pioli ha chiamato a rapporto la squadra questa mattina per preparare la partita di sabato alle ore 18 contro la Lazio.

Tanti i cambi in programma per la prossima sfida. In porta dovrebbe tornare Maignan che ha recupero dal problema muscolare rimediato in Champions League. In difesa potrebbe rivedersi Calabria mentre a centrocampo sarà ballottaggio tra Musah e Adli. In attacco dopo il turno di riposo concesso, si rivedranno con una maglia da titolare sia Giroud che Leao. Continua il percorso di recupero invece per Kalulu mentre da valutare le condizioni di Jovic che non era stato convocato per la trasferta di Cagliari perché ancora non al meglio.



