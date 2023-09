Calcio: Atalanta schiera De Ketelaere, titolare con la Juve

In preparazione alla sfida domenicale in casa contro la Juventus, l'Atalanta ha in calendario soltanto due allenamenti a pieno regime tra venerdì e sabato. All'indomani della vittoria nell'infrasettimanale di Verona, infatti, gran parte della squadra, ovvero i titolari e i giocatori comunque col minutaggio più alto hanno svolto un mero lavoro di scarico prima dell'ora di pranzo in sede a Zingonia.

La programmazione, al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, prosegue ora in orario pomeridiano con 20 giocatori di movimento più i portieri. Nessun problema di recupero fisico, sicuro avvicendamento dietro tra Toloi e Scalvini che torna titolare come De Ketelaere in attacco a fianco di Lookman, al "Bentegodi" schierato tra le linee insieme a Koopmeiners con Pasalic unica punta. A mancare all'appello, i lungodegenti El Bilal Touré, attualmente in riabilitazione, il cui rientro è previsto a dicembre, e Gianluca Scamacca, ancora sotto terapie in attesa di rivedere il campo probabilmente la prossima settimana.



