Successo per Ruote nella Storia con VI Concorso d'Eleganza

Ruote nella Storia ha accolto al suo interno il IV Concorso d'Eleganza per auto d'epoca "Meano" nella tappa del 24 settembre scorso lungo le Terre Basse nel bresciano.

In questa occasione, infatti, la manifestazione realizzata dall'idea di ACI Storico in collaborazione con l'Automobile Club d'Italia è coincisa con il concorso organizzato dal Rotary Club Brescia - Meano delle Terre Basse, presieduto da Rosa Di Natale.

Questa edizione del concorso è stata dedicata a Vincenzo Tenchini, Rotariano con 40 anni di militanza, socio fondatore e ispiratore del Rotary Club Brescia-Meano delle Terre Basse, nonché ideatore del Concorso d'Eleganza per auto d'epoca, scomparso lo scorso maggio.

La manifestazione è partita da Meano, frazione di Corzano in provincia di Brescia dove ha sede il Castello-Palazzo attorno al quale si estende tutto l'abitato. In seguito gli equipaggi hanno attraversato un percorso lungo le Terre Basse, passando anche dal Museo 100 Miglia di Brescia e la Villa Feltrinelli.

"Un grande onore poter ospitare nel nostro territorio una tappa di Ruote nella Storia", ha commentato il Presidente dell'Automobile Club Brescia Aldo Bonomi. "La collaborazione con il Rotary Club Brescia Meano delle Terre Basse è stata fondamentale per unire l'evento con il prestigioso Concorso d'Eleganza. Abbiamo toccato punti di grandiosa bellezza come il Castello di Meano e il Museo 1000 Miglia, luoghi che raccontano la nostra cultura, la nostra passione per l'eccellenza e non da ultimo il nostro amore per le automobili. Spero vivamente che questa iniziativa si possa replicare anche in futuro".

Tra le tantissime auto ricordiamo una ITALA 16 20HP del 1909, una 1100 Zanussi Museo Nicolis, una Bugatti Eb 110SS e tra le più moderne una B.S.A SCOUT prima serie del 1935, esemplare unico in Italia.

La giornata è stata anche l'occasione per presentare i nuovi progetti di "Meauto" (Club Auto e Moto storiche, affiliato ACI Storico) presieduto da Alex Caffi, che ha sede a Meano e nasce con lo scopo di promuovere iniziative culturali e manifestazioni sportive dedicate al mondo delle vetture storiche.



