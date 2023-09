Shevchenko, 'l'anti-Inter? Credo che il Milan accelererà'

"Chi è l'anti-Inter in Serie A? Durante la stagione arriva sempre il momento in cui qualcuno viene fuori. In questo momento è troppo presto per dirlo.

l'Inter ha fatto un buonissimo inizio di stagione, questo dà loro la possibilità di guardare al futuro tranquilli. Però penso che le altre squadre accelereranno, e mi aspetto che anche il Milan lo farà". Così l'ex attaccante del Milan e Pallone d'Oro 2004, Andriy Shevchenko, a margine dell'All Star Match svoltosi al Marco Simone Golf & Country Club in occasione della Ryder Cup 2023. "Resto nel mondo del calcio, perché il mio futuro è lì - continua 'Sheva', che nel recente pasato è stato anche ct della nazionale ucraina -. Il campo del Marco Simone è stato preparato veramente molto bene, faccio i miei complimenti: sarà una bellissima Ryder Cup. Sono contento che l'Italia abbia preparato un così bell'evento. Se resto a vederla? No purtroppo, devo tornare a casa, ho i bambini che mi aspettano", conclude Sheva, per poi aggiungere: "Più forte io o Gareth Bale a golf? Abbiamo lo stesso handicap, quindi siamo uguali (ride, ndr)".



