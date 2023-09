Un operaio è precipitato da un'altezza di circa 10 metri, all'interno di un cantiere edile in via Melchiorre Gioia a Milano. L'uomo, un egiziano di 46 anni, stava lavorando al piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale ), che lo hanno imbragato per estrarlo e consegnarlo ai soccorritori. E' stato trasportato in ospedale; non è ferito in modo grave.



