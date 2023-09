Nuovo stadio Milan, primo passo formale con San Donato

Primo passo formale del Milan con il Comune di San Donato Milanese per la realizzazione del nuovo stadio del club rossonero. Il Milan ha presentato una proposta di Variante Urbanistica della zona 'San Francesco' con l'obiettivo di valorizzare l'area attraverso uno sviluppo sostenibile. Una 'nuova porta' di Milano al sud della città, il nuovo stadio come primo edificio iconico che accolga i visitatori della città dal resto d'Italia.

"A livello di volumetrie complessive, a fronte dei 108mila mq SL previsti dal P.I.I. approvato nel 2021, la richiesta di variante consentirebbe di realizzare sugli stessi 108mila mq SL un'area a forte e preminente vocazione sportiva, con un mix multifunzionale di strutture e servizi inserito in un contesto di 235mila m2 di verde fruibile, rispetto ai circa 80mila m2 della precedente proposta", si legge nella nota del club.

"Da quattro anni - ricorda il presidente Paolo Scaroni - abbiamo intrapreso un percorso per dotare il nostro Club di uno stadio fra i migliori al mondo, capace di accompagnarci verso un futuro vincente e sostenibile. Quello di oggi rappresenta uno step preliminare nell'evoluzione di questo percorso, ma è anche un'ulteriore testimonianza dell'impegno della nostra proprietà per garantire al Milan una crescita continua, dentro e fuori dal campo".



