Milanisti lanciano bottiglie contro polizia a Milano, un arresto

Sono dovute intervenite otto volanti la notte scorsa in corso Sempione all'angolo con via Salvioni a Milano per fronteggiare una settantina di tifosi milanisti che con fumogeni e cori stavano festeggiando il compleanno di uno di loro, che è stato arrestato.

I poliziotti sono intervenuti intorno a mezzanotte perché il gruppo aveva invaso la carreggiata e disturbava la circolazione.

Quando è arrivata la prima volante, in tutta risposta i tifosi hanno cominciato a lanciare bottiglie e fumogeni. Sono intervenuti i rinforzi e i poliziotti, poiché i tifosi stavano diventando sempre più aggressivi, hanno acceso e puntato il taser che però non è stato usato. I fumogeni, tra l'altro, sono finiti sotto le auto con il rischio di provocare incendi. Alla fine è stato arrestato il festeggiato, di 27 anni, già sottoposto a Daspo, mentre altri sei sono stati denunciati per resistenza e rifiuto di fornire le generalità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA