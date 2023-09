Inzaghi 'buon primo tempo, abbiamo perso lucidità dopo l'1-1"

"Abbiamo fatto un buon primo tempo contro una squadra in salute e per quel che abbiamo creato dovevamo fare più di un gol. Nel secondo tempo siamo partiti bene ma dall'infortunio dell'1-1 abbiamo un po' perso le misure e non siamo stati lucidi, situazione peggiorata dalla prodezza di Berardi". Così Simone Inzaghi dopo la sconfitta col Sassuolo.

"Contro il Sassuolo se perdi le distanze diventa difficile - ha proseguito l'allenatore dell'Inter ai microfoni di Dazn -. Il gol di Berardi era difficilmente evitabile, ma noi dovevamo fare meglio dopo, nella mezz'ora che era rimasta. Di certo ci dispiace aver perso in casa davanti ai nostri tifosi ma tra 48 ore saremo di nuovo in campo per una partita difficile. Sta a noi capire dove migliorare".



