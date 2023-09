Generale Solazzo nuovo comandante dell'Arma a Milano

Fare squadra con le Istituzioni; attenzione alle fasce deboli e allo spaccio di droga da cui derivano anche quei "reati predatori" che vanno a colpire "l'intimità del cittadini" per il cui ascolto l'Arma dei carabinieri ha la sua vocazione.

Sono alcuni dei fronti su cui lavorerà il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Milano, generale Pierluigi Solazzo, che ha preso servizio nei giorni scorsi e oggi ha incontrato la stampa Solazzo, 54 anni, ha prestato servizio dal 2018 al 2021 come comandante provinciale dei carabinieri di Bologna, nel periodo di gestione della pandemia, e dal 2021 al 2023 ha ricoperto l'incarico di Capo Ufficio operazioni del Comando dell'Arma.

L'alto ufficiale, nato a Carmiano, in provincia di Lecce, ha intrapreso la carriera militare nel 1989 e, tra le prime cose che si è ripromesso di fare, è incontrare i sindaci anche della provincia per ascoltare le loro esigenze.



