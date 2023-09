Carabinieri sventano colpo in banca, 4 arresti dopo inseguimento

Quattro uomini sono stati arrestati dai carabinieri mentre stavano per compiere una rapina in banca a Urgnano, in provincia di Bergamo.

Gli arrestati, dai 26 ai 58 anni, sono stati sorpresi su un'auto - poi risultata rubata - ferma vicino a un istituto di credito. Indossavano tutti abiti scuri e guanti e, alla vista dei militari, sono scappati. Sono stati inseguiti e bloccati.

Uno di loro ha mostrato una carta d'identità falsa. A bordo c'erano arnesi da scasso e radio ricetrasmittenti. I carabinieri hanno scoperto che la banda aveva a disposizione una seconda vettura, anche questa rubata e trovata lungo il percorso utilizzato poco prima per tentare la fuga. Il motore era acceso ma a bordo non c'era nessuno. Secondo i carabinieri sarebbe servita per consentire alla banda di dileguarsi più facilmente dopo la rapina.

Gli arrestati sono stati portati il 21 settembre in carcere a Bergamo e il giudice ha poi disposto i domiciliari autorizzandoli a ritornare nei rispettivi luoghi di residenza, a Catania e provincia.



