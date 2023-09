Una donna di 75 anni è rimasta ferita dopo essere stata travolta da un pannello pubblicitario, caduto da un negozio in ristrutturazione, oggi pomeriggio in via Montenapoleone, la via più iconica e famosa per la moda, a Milano. L'incidente si è verificato intorno alle 17.30. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno spostato il pannello ed estratto la 75 enne, che è stata trasportata in ospedale con un trauma non grave ad una spalla.





