Assalto in ditta con auto rubate e furgone-ariete nel Varesotto

Furto spettacolare, la notte scorsa, a Fagnano Olona (Varese). I ladri hanno saccheggiato la sede della Runner spa in via Caboto, che si occupa della distribuzione di materiale informatico, rubando merce per un valore almeno di decine di migliaia di euro anche se il bottino deve essere ancora quantificato con precisione.

La banda ha posizionato auto e furgoni rubati per chiudere l'accesso alla zona industriale di Fagnano e alla Pedemontana, vicino al cui svincolo la ditta ha sede, e ha sparso grossi chiodi sull'asfalto. Stamani gli automobilisti di passaggio hanno rimediato in alcuni casi squarci negli pneumatici.

Isolata la zona, i ladri hanno sfondato l'ingresso dell'azienda usando probabilmente un furgone come ariete. Le forze dell'ordine stanno vagliando le immagini delle telecamere presenti nella ditta e in tutta la zona, comprese quelle che riprendono la carreggiata della Pedemontana, probabile via di fuga della banda.



