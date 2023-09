Al via MiX, il Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+

Sarà l'anteprima nazionale del pluripremiato 'Mutt', alla presenza del protagonista Lio Mehiel e del regista Vuk Lungulov-Klotz, a inaugurare, domani sera al Piccolo Teatro Strehler di Milano, la 37a edizione del MiX Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer, in scena fino a domenica primo ottobre al Teatro Strehler e al Teatro Studio Melato.

Diretto per la prima volta da Paolo Armelli, Pierpaolo Astolfi e Priscilla Robledo, il più seguito e importante evento queer in Italia riparte con un cartellone composto da 46 titoli provenienti da tutto il mondo di cui 32 in anteprima italiana, incontri, installazioni, spettacoli, tanta musica ed eventi speciali tra cui il nuovo Concorso Queer Music Video.

Il programma prevede tre concorsi internazionali dedicati a lungometraggi, cortometraggi e documentari. Tra i titoli più attesi, le anteprime italiane di 'Conann' del regista di culto Bertrand Mandico, rivisitazione in chiave queer dell'eroico personaggio fantasy Conan il Barbaro; i due film distribuiti da Lucky Red, 'Silver Haze', lungometraggio che si addentra nelle vite solitarie e desolanti delle donne della classe operaia britannica, della filmmaker olandese Sacha Polak, e 'Opponent' dello svedese di origine iraniana Milad Alami, presente al MiX, con protagonista il vincitore dell'Orso d'Argento (per il film Una separazione) Payman Maadi, nel ruolo di un irrequieto lottatore iraniano che cerca di tenere unita la sua famiglia mentre fa richiesta d'asilo per rimanere in Svezia.

Da non perdere, 'All the Colours of the World Are Between Black and White' del nigeriano Babatunde Apalowo, vincitore del Teddy Award come miglior film all'ultima Berlinale, coraggiosa storia sul tema dell'omosessualità maschile mai girata prima in Nigeria. Tra 'i documentari, l'anteprima italiana di 'Queendom di Agniia Galdanova, sull'intrepida artista queer russa Gena Marvin e il pluripremiato 'Seven Winters in Teheran' della tedesca Steffi Niederzoll, ospite al MiX, che racconta la storia di una giovane donna iraniana giustiziata per aver ucciso il suo stupratore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA