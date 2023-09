Tra profumi e Made in Italy si prepara la Milano Beauty Week

Bellezza, certo, ma anche innovazione, sostenibilità, inclusione ed emozioni. È la seconda edizione della Milano Beauty Week, la settimana dedicata alla cultura della bellezza e del benessere, nata per iniziativa di Cosmetica Italia in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence, che dal 26 settembre al 2 ottobre torna ad animare il capoluogo lombardo. Una vera immersione alla scoperta di una filiera che si colloca tra le eccellenze del Made in Italy e che con i suoi prodotti accompagna quotidianamente la vita di tutti noi nei gesti legati all'igiene, alla cura di sé, al benessere, alla prevenzione e alla protezione.

Come sempre aperta gratuitamente a tutta la cittadinanza, la MBW quest'anno poi raddoppia le sue sedi principali: accanto al Beauty village all'interno dello storico Palazzo Giureconsulti, a pochi passi dal Duomo, si aggiunge anche Palazzo Castiglioni, gioiello del Liberty italiano. Più un ricco calendario di iniziative disseminate anche per la città (per l'elenco completo, www.milanobeautyweek.it).

Tre sono gli eventi speciali che lanciano il programma, a partire dalla prewiev del Festival dei profumi, la serata evento del Premio Accademia del profumo dedicato alle migliori fragranze dell'anno, che per la prima volta sarà aperta al pubblico, al Piccolo Teatro Strehler il 26 settembre. Il ricavato sarà destinato a La forza e il sorriso Onlus per il finanziamento di attività di ricerca promosse da Fondazione Umberto Veronesi. Il 27 settembre, la Sezione Cosmetica di Assolombarda insieme a Cosmetica Italia curano invece il convegno La filiera cosmetica lombarda: un comparto che crea valore. Infine l'Opening Ceremony, sempre il 27, con performance artistiche a Palazzo Giureconsulti.



