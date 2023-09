Sgomberata area occupata dal collettivo Foa Bocaccio a Monza

Gli agenti della Questura di Monza hanno eseguito lo sgombero di una vasta area industriale dismessa in via Val d'Ossola, a Monza.

Uno stabile, ritenuto a rischio per il pericolo crolli e la presenza di amianto, era stato occupato i primi di agosto dai militanti del collettivo brianzolo Foa Boccaccio, dopo la bonifica della loro sede "storica" in un'altra area dismessa in via Timavo, resa inagibile dal maltempo e perciò sgomberata d'urgenza.

Gli agenti di Polizia hanno scortato all'esterno circa dieci persone che stavano dormendo all'interno della struttura.

Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza per impedire nuovi accessi.



