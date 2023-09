Salute: al via la campagna Derma Point sulla cheratosi attinica

Si presenta con lesioni cutanee piane o in rilievo, ruvide o squamose, di colore rosso, marrone, bianco o rosa, che possono essere facilmente confuse anche con semplici inestetismi. Ma in realtà potrebbero essere campanelli d'allarme. Stiamo parlando della cheratosi attinica, patologia della pelle che interessa in particolare le persone con un'età avanzata e la pelle chiara, ma non solo, con una prevalenza del 27,4% negli over 30. Una patologia da non sottovalutare perché la cheratosi attinica può evolvere verso una forma invasiva di tumore cutaneo, il carcinoma squamocellulare. Diagnosi precoce è la parola d'ordine: la cheratosi attinica, se individuata in tempo, può essere trattata, così da ridurne la possibile progressione e la potenziale pericolosità.

Per sensibilizzare la popolazione a rischio, aumentando il grado di consapevolezza sulla patologia, prende il via la campagna 'Derma Point, facciamo il punto sulla cheratosi attinica', con il contributo non condizionante di Almirall in collaborazione con SIDeMaST, la Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse. Da settembre a novembre 2023 saranno coinvolte 12 strutture ospedaliere/universitarie distribuite sul territorio nazionale con una giornata di screening dermatologico.

Il 30 settembre all'Irccs Ospedale San Raffaele di Milano dalle 8.30 alle 13 i dermatologi coordinati dal professor Franco Rongioletti, primario dell'Unità di Dermatologia Clinica dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e professore ordinario di Dermatologia presso l'Università Vita Salute San Raffaele, offriranno consulti gratuiti per favorire la diagnosi di una patologia ad oggi ancora troppo spesso sottovalutata.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA