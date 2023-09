Premio Wondy, Gaia Tortora alla guida della nuova giuria tecnica

Prende il via la settima edizione del Premio Wondy per la letteratura resiliente, con la giornalista e scrittrice Gaia Tortora nuova presidente della Giuria Tecnica.

Il progetto è nato nel 2018 in memoria della giornalista e scrittrice Francesca Del Rosso, da molti conosciuta come Wondy per il memoir 'Wondy - Ovvero come si diventa supereroi per guarire dal cancro' (Rizzoli). Allo scrittore Umberto Ambrosoli, presidente per le precedenti tre edizioni del Premio, vanno i più sentiti ringraziamenti di tutta l'associazione. La nuova Giuria Tecnica, designata annualmente tra una rosa di giornalisti, accademici, scrittori e personalità del mondo della cultura e della comunicazione è composta quest'anno da: Marco Balzano, Federico Bertoni, Alessandra Carati, Paola Cereda, vincitrice del Premio Wondy Giuria Popolare 2023; Cristina di Canio, Luca Dini, Emanuele Nenna, Roberta Scorranese e Gianni Turchetta.

Il Comitato Promotore, coadiuvato da un gruppo di lettori dell'associazione 'Wondy Sono Io' insieme ai coordinatori, identificherà le sei opere finaliste che saranno annunciate entro gennaio 2024 e successivamente sottoposte al giudizio della Giuria tecnica e di quella popolare. I vincitori verranno annunciati e premiati presso il Teatro Manzoni di Milano il 15 aprile 2024 nel corso di una serata organizzata dall'associazione 'Wondy Sono Io', creata, insieme a un gruppo di amici, da Alessandro Milan con l'obiettivo di mantenere viva l'eredità umana e intellettuale della moglie Francesca, appassionata lettrice, che con il suo esempio ha mostrato a tutti come affrontare con coraggio e determinazione le sfide della vita, anche quelle più difficili, senza mai perdere la speranza e la gioia di vivere. Tutte le informazioni sul sito www.wondysonoio.org.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA