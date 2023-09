Planet Smart city, piano per il Quartiere Marostica di Milano

Planet Smart City, attraverso la divisione Advisory, ha avviato lo studio di fattibilità per valorizzare il complesso immobiliare Quartiere Marostica, 7 edifici per un totale di 150 unità abitative nella città di Milano di proprietà di Palladium Group. L'obiettivo dell'intervento di Planet è quello di migliorare la qualità del distretto residenziale introducendo innovazioni tecnologiche e sociali. Il progetto riflette l'approccio di Planet Smart City ai progetti di sviluppo immobiliare, esistenti o da realizzare, fondato su quattro aree d'intervento: pianificazione e architettura, digitalizzazione, sostenibilità ambientale e innovazione sociale.

La divisione Advisory di Planet Smart City ha messo a punto (e testato in diversi progetti in Italia e all'estero) centinaia di soluzioni smart che consentono ai residenti di aumentare il loro livello di interazione, abbattere i consumi, usufruire di servizi di comunità attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale dedicata.

Il progetto per Quartiere Marostica segue quello realizzato da Planet per Quartiere Giardino a Cesano Boscone (Milano), anch'esso di proprietà di Palladium Group. Tra le soluzioni smart installate figurano la App di quartiere, il wi-fi free, la fun theory per la raccolta differenziata dei rifiuti, l'irrigazione intelligente, il compostaggio di comunità, gli orti urbani, l'illuminazione intelligente, la biblioteca degli oggetti, la smart gym, il bookcrossing. "Questo nuovo progetto rappresenta una conferma del valore che Planet Advisory può apportare allo sviluppi immobiliari già completati e abitati. Lo abbiamo dimostrato con la rinascita di Quartiere Giardino e adesso siamo pronti a mettere a disposizione di Palladium il nostro expertise e le nostre professionalità per innovare l'esperienza di Quartiere Marostica", spiega Pietro Putetto, ceo di Planet Advisory.



