Piazza della Loggia, no alla revisione del processo per Tramonte

Non ci sarà il processo di revisione per Maurizio Tramonte, condannato per la strage di piazza della Loggia. La Cassazione, dopo la Corte d'appello di Brescia, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'ex informatore dei servizi segreti che sta scontando la condanna all'ergastolo per la strage di Brescia del 28 maggio 1974 in cui morirono otto persone e ne rimasero ferite altre 102. La decisione della Cassazione è arrivata in serata, dopo la discussione di oggi in cui i legali di Tramonte hanno chiesto l'accoglimento dell'istanza mentre Pg e parti civili il respingimento.



