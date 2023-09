Matteo Garrone agli Incontri del cinema d'Essai a Mantova

Ci sarà anche Matteo Garrone tra i numerosi artisti presenti ai prossimi Incontri del Cinema d'Essai, organizzati dalla Fice (Federazione Italiana dei Cinema d'Essai) a Mantova dal 2 al 5 ottobre. Garrone, premiato all'ultima Mostra di Venezia con il Leone d'Argento per la regia dell'intenso Io capitano, e recentemente candidato dall'Italia alla selezione per il premio Oscar per il Film internazionale 2024, sarà sul palco del Teatro Bibiena di Mantova mercoledì 4 ottobre, nel corso di una serata condotta dal giornalista Maurizio Di Rienzo in cui saranno consegnati i Premi Fice alle eccellenze del cinema italiano.

Un riconoscimento quanto mai dovuto per uno dei registi di punta del cinema italiano ed internazionale, il quale può vantare una lunga filmografia costellata da numerosi e prestigiosi riconoscimenti. Solo per citarne alcuni, il Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes per Gomorra (2008) e Reality (2012), il triplo European Film Awards per Gomorra (film, regia e sceneggiatura). Il regista si va ad aggiungere agli artisti che hanno già confermato la loro presenza in qualità di premiati. Tra questi Marco Bellocchio, Salvatore Ficarra e Valentino Picone, Barbora Bobulova, Leonardo Maltese, Micaela Ramazzotti, Andrea Di Stefano (presente a Mantova il 3 ottobre), la montatrice Francesca Calvelli e il produttore Carlo Cresto-Dina. Ospite d'eccezione, la serata del 2 ottobre, Claudio Bisio (in sala per presentare il suo l'esordio alla regia L'ultima volta che siamo stati bambini). La consegna dei Premi Fice è solo uno dei tanti appuntamenti del fitto programma degli Incontri del Cinema d'Essai, principale manifestazione dedicata al cinema d'autore, che vedrà presenti a Mantova centinaia di professionisti del settore (esercenti, produttori, distributori, stampa, organizzatori di festival). Un programma che prevede oltre 20 anteprime (tra queste il Leone d'Oro Povere creature!), trailer, numerose proiezioni per la città e per le scuole di Mantova. E un convegno (la mattina del 4 ottobre) intitolato Il Cinema Italiano a una svolta.



