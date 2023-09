In auto con 25 chili di hashish, giovane arrestato

Rientra in una strategia per riqualificare la zona di San Siro tra quelle problematiche di Milano, l'arresto eseguito dagli agenti del Commissariato Bonola di un 26enne marocchino che in auto aveva nascosto 25 chilogrammi di hashish. L'arresto ieri, tra via Paravia e via Zamagna, quando il giovane, davanti a un bar, è stato avvicinato dagli agenti che l'hanno visto scagliare qualcosa in un cassonetto dell'immondizia.

Era la chiave di una Polo che i poliziotti hanno rintracciato nei pressi: In un sottofondo, nel bagagliaio, aveva 25 chili di hashish, con il marchio di un ombrello e, in un paio di calzini, circa 10mila euro in contanti, forse il corrispettivo per il trasporto.

E' stato quindi arrestato in accordo con il pm Francesco Cajani.



