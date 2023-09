GdF scorta in ospedale donna incinta rimasta bloccata sulla A9

Una donna incinta e bloccata nel traffico è stata scortata, in travaglio, da una pattuglia della Guardia di Finanza verso l'ospedale Sant'Anna di Como dove poco dopo ha partorito una bambina.

La donna, residente a Lomazzo (Como) dopo aver avvertito forti contrazioni e dolori era partita in auto con i familiari dalla Svizzera, dove temporaneamente abitava, in direzione ospedale rimanendo però bloccata nel traffico dell'A9. Il conducente della vettura, un cugino della donna, è sceso per chiedere aiuto. A poca distanza c'era una pattuglia della GdF in forza alla compagnia di Olgiate Comasco che ha scortato la famiglia fino all'ospedale, dove nel reparto di ostetricia è nata la bimba.



