Rapinati nella villetta affittata per la fashion week, 4 arresti

Quattro rapinatori armati di un coltello e a volto coperto si sono introdotti in una villetta affittata nell'estrema periferia milanese e hanno rapinato sei ragazzi, tutti ventenni, che avevano affittato la casetta su una piattaforma per frequentare le serate della Settimana della Moda. Uno di loro però è riuscito a scappare e ieri alle 9.10 ha dato l'allarme facendo arrivare la Polizia che li ha arrestati per rapina.

Si tratta di due 19enni, un 21enne e un 18enne, tutti di origine nordafricana, residenti a Milano, in zona San Siro. Il giovane che è scappato, un 19enne di Reggio Emilia, aveva affittato la casa, che si trova in via San Dionigi, insieme ad altri tre amici e due amiche. La Polizia ha recuperato la refurtiva, portafogli e cellulari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA