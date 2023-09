Atalanta: Kolasinac, bellissimo lavorare con Gasperini

"Gasperini è incredibile, mi trovo molto bene in campo e sono molto felice di essere allenato da lui". Sead Kolasinac, difensore dell'Atalanta, parla dei suoi primi mesi in nerazzurro: "Per me è stato facile adattarmi, anche se quando al Marsiglia c'era un mister simile a Gasperini come Tudor ho avuto bisogno di un po' di tempo. Bakker è nuovo anche lui, è sulla strada giusta per adattarsi ed entrare in squadra".

Circa i motivi della sua scelta da svincolato, il nazionale bosniaco è netto: "Malinovskyi che è stato qui mi ha parlato della società durante i sei mesi insieme all'Olympique. Quando ho parlato con Luca Percassi e Tony D'Amico ho avuto subito ottime sensazioni sentendo un grandisssmo feeling. Ho sempre visto la crescita recente dell'Atalanta: è stata un'opzione abbastanza facile, perché lo stile e il tipo di calcio che si giocano qui mi si addicono". Infine, sull'obiettivo Europa League: "L'Atalanta ha fatto di tutto per qualificarsi ed è una grande opportunità, ma è anche importante focalizzarci su una partita alla volta. Col Cagliari abbiamo voltato pagina, mercoledì andiamo a Verona: per l'Europa c'è tempo".



