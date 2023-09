Aci, Ruote nella storia e concorso eleganza auto d'epoca Meano

Ruote nella Storia ha ospitato il VI Concorso di Eleganza per Auto d'epoca organizzato dal Rotary Club Brescia - Meano delle Terre Basse, presieduto per l'anno Rotariano in corso da Rosa Di Natale.

La manifestazione si è tenuta il 24 settembre proprio a partire da Meano, frazione di Corzano, in provincia di Brescia, delineando un percorso on the road attraverso le Terre Basse.

L'evento, ideato da ACI Storico in sinergia con l'Automobile Club d'Italia contribuisce a coniugare la cultura dell'automobile con la bellezza dei territori. Fondamentale il supporto, anche in questa occasione, degli Automobile Club locali che, in questa giornata, sono rappresentati da AC Brescia presieduto da Aldo Bonomi e diretto da Alberto Ansaldi.

"Grazie al Rotary Club Brescia Meano delle Terre Basse abbiamo unito le finalità promozionali di Ruote nella Storia, il format nazionale ACI Storico, con un Concorso d'Eleganza che si inserisce all'interno delle iniziative volte all'apertura di una scuola di restauro d'auto d'epoca nel borgo di Meano", ha commentato il presidente dell'Automobile Club Brescia Aldo Bonomi. Ruote nella Storia "è uno straordinario veicolo di promozione dei territori attraversati, e le auto d'epoca rappresentano più che in altre zone d'Italia una delle eccellenze del nostro territorio dove la cultura della conservazione e del restauro di questi gioielli è diventata di riferimento per il movimento storico conservativo del Paese".

Il Concorso è anche l'occasione per presentare i nuovi progetti di "Meauto" (Club Auto e Moto storiche, affiliato ACI Storico) presieduto da Alex Caffi, che ha sede proprio nella struttura dell'Asilo dei creativi, a Meano, e lo scopo di promuovere iniziative legate al mondo delle vetture storiche.

L'edizione 2023 del concorso è dedicata a Vincenzo Tenchini, Rotariano con 40 anni di militanza, socio fondatore e grande ispiratore del Rotary Club Brescia-Meano delle Terre Basse, nonché ideatore del Concorso di eleganza per auto d'epoca, scomparso lo scorso maggio all'età di 76 anni.



