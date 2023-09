Una rete di Dimarco nel secondo tempo regala all'Inter la quinta vittoria di fila e un primato rafforzato in classifica. Sul campo dell'Empoli, la squadra di Inzaghi ha badato al sodo, rischiando qualcosa solo nel finale quando è rimasta in dieci per un infortunio ad Arnautovic quando tutti i cambi erano stati effettuati. I toscani restano ultimi con zero punti e zero reti fatte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA