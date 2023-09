Opere d'arte con alberi caduti, bando del Comune di Milano

Opere d'arte realizzate con gli alberi caduti durante la bufera del 25 luglio: il Comune di Milano pubblicherà un bando rivolto ad artisti, falegnami, studi di architettura ma anche scuole e associazioni La giunta ha approvato le linee di indirizzo del bando che chiede di proporre, a titolo gratuito, progetti artistici indicando anche le aree verdi dove si preferirebbe metterli fra quelli individuati da Palazzo Marino: ovvero i giardini Montanelli, il parco Sempione, Lambro, parco della Martesana, Forlalini, della Vettabia, Cascina Bianca, Trenno, delle Favole e Monte Stella.

Il tema delle opera sarà il rapporto tra uomo e natura per sensibilizzare sui temi ambientali e sul cambiamento climatico.

A scegliere fra tutte le proposte sarà una commissione che valuterà l'aderenza al tema, la qualità progettuale, ma anche la sicurezza e la capacità di resistere all'aperto.

"Con questo bando vogliamo lasciare alla città, proprio nei parchi, un promemoria di quella notte e dare a tutti e tutte un'occasione per riflettere sul presente e sul futuro - ha spiegato l'assessora al Verde e Ambiente Elena Grandi -, sull'impatto del cambiamento climatico per la nostra città.

L'idea che dai nostri alberi abbattuti dal vento possa nascere un'opera d'arte, un oggetto di design, un oggetto di arredo urbano, è non solo consolatoria ma rappresenta uno stimolo a coltivare la memoria ".



