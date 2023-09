Inter, Inzaghi: 'Nessuno tabella, tutto può ancora cambiare'

"L'Inter non deve lanciare nessun messaggio e fare nessuna tabella. Sono passate solo cinque partite e tutto può cambiare velocemente. Bisogna continuare con questa concentrazione". Così Simone Inzaghi dopo la vittoria in casa dell'Empoli. "Abbiamo avuto un ottimo approccio, creando tantissimo, ma non siamo riusciti a segnare.

Poi ci siamo un po' adeguati al ritmo della partita e non abbiamo fatto benissimo. Nella ripresa il gran gol di Dimarco ha aiutato", commenta il tecnico. "L'uscita di Arnautovic ci ha fatto giocare gli ultimi 7-8' in inferiorità numerica e qualcosa puoi pagare. Avevamo l'occasione di fare il 2-0, questo tipo di partite vanno chiuse". Riguardo a Arnautovic spiega che "ha avuto un infortunio importante. E' l'unica brutta notizia della giornata. Si stava inserendo al meglio nel gruppo, aveva un ottimo feeling coi compagni. Ha sentito qualcosa al flessore, vedremo nei prossimi giorni. E' una perdita importante, nelle rotazioni è importante avere quattro attaccanti. Ora valuterò".





