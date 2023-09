Scervino, la mia moda per le donne di ogni età

"Mi piace l'idea che lo stesso abito possa essere indossato dalla mamma e della figlia, perché oggi le donne sono belle più a lungo ed essere moderni è anche lavorare in questo senso": è la riflessione che fa Ermanno Scervino presentando la sua collezione per la prossima estate, che ha sfilato all'università Statale di Milano. "Oggi anche una nonna può essere sexy e perché - si chiede lo stilista - non dovrebbe? sono felice che finalmente si possa dire, prima c'era più pudore ma oggi madri e figlie si scambiano i vestiti". Per questo lui ha pensato a una "donna senza età".

"Poi certo, più giovane sei più coraggio hai di esporre il corpo, ma si possono mostrare le gambe a ogni età perché - è la sua convinzione- si invecchia solo quando invecchia la testa".

Per vestire queste donne di ogni età Scervino punta sull' unicità del connubio tra artigianalità e tecnologia "che permette di creare capi che durino nel tempo". Un guardaroba di pezzi unici che va dagli abiti bustier con fiori applicati ai caftani scivolati, dai minishort portati con il crop top al parka ricamato, dal trench over in suede alle sottovesti in pizzo, pensate per vestire madri e figlie.



