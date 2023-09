Occupati simbolicamente uffici della Fabbrica Vapore a Milano

Un centinaio di artisti e performer di danza, appartenenti alle associazioni e ai collettivi che danno vita al Tempio del Futuro Perduto in via Luigi Nono a Milano, hanno occupato questa mattina gli adiacenti uffici della Fabbrica del Vapore per protestare contro le condizioni in cui diverse associazioni sono costrette ad operare: edifici senza riscaldamento o sistemi fognari, malfunzionamenti elettrici e spazi inaccessibili alle persone con disabilità.

Il destinatario della rimostranza è il Comune di Milano, che "ha assegnato - si legge in una nota - all'inizio del 2023 tramite bando la gestione dello spazio a diverse associazioni impegnate in ambito culturale e nel sociale, in particolare il sindaco Beppe Sala, al quale, con l'azione simbolica, viene richiesto espressamente un incontro". "Questo appello pubblico al sindaco è figlio di anni di mancate risposte da parte dell'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi e dello stesso Sala - spiega Tommaso Dapri, fondatore del Tempio del Futuro Perduto e ideatore del relativo Muro della gentilezza - ai quali abbiamo inviato, solo negli ultimi mesi, decine di richieste di incontro, anche protocollate, cascate puntualmente nel vuoto".

A Sala viene chiesto un incontro per trovare soluzioni e percorsi condivisi che portino la Fabbrica del Vapore nel suo complesso a collocarsi finalmente nello scenario internazionale dei centri culturali rivolti ai giovani, costellato di strutture polifunzionali, realmente inclusive, socialmente utili e aperte alla cittadinanza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA