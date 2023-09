Incendio in ospedale nel Lodigiano

Un incendio si è sviluppato, sabato mattina, in una camera che ospita pazienti in ospedale a Codogno (Lodi).

Le fiamme, da quanto si è appreso, si sono sviluppate da un armadietto contenente abiti e effetti personali e sono state inizialmente prima contenute dal personale sanitario e poi spente dai vigili del fuoco dal comando provinciale intervenuti con 3 mezzi. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. La struttura è rimasta agibile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per cercare di stabilire le cause dell'incendio.





