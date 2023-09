Fabrizio Corona ora è libero: 'Vado a Parigi e poi dirò molte cose'

Appena diventato ufficialmente libero, dopo aver finito di scontare la pena, Fabrizio Corona annuncia l'intenzione di andare a Parigi e su Instagram posta una sua foto seduto in aeroporto e avverte "ora sono libero di fare e soprattutto di parlare".

"Andrò a Parigi. Non ho il passaporto dal 2010... è questa la prima cosa che faccio. Ci vado con la mia fidanzata, Sara Barbieri, con la quale convivo da due anni e che ne ha 27 meno di me" ha spiegato a Il Giornale.

"Quando mi hanno comunicato il fine pena - ha aggiunto - ero con Francesca Fagnani, avevamo appena finito di registrare la mia intervista per la prima puntata della nuova stagione di Belve" che andrà in onda martedì. "Io non ho provato assolutamente niente. Oltre al fatto che di testa mi sono sempre sentito libero - ha aggiunto -, non sono mai riusciti ad ingabbiarmi davvero, credo che dal punto di vista giudiziario me ne abbiano fatte troppe. Ma ora sono libero di fare e soprattutto di parlare".

Corona ha spiegato di non avere rapporti con la madre e i fratelli e nemmeno con Nina Moric, l'ex moglie da cui ha avuto il figlio Carlos, che ora vive con lui. Per il resto "ho sempre una mia agenzia e continuo a fare quello che ho sempre fatto: soldi" ha sintetizzato.



