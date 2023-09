Torna Fiorucci con la direzione creativa di Francesca Murri

Fiorucci torna a Milano Donna, vent'anni dopo che lo store del visionario fondatore Elio Fiorucci ha chiuso i battenti, con la direzione creativa di Francesca Murri. La sua prima collezione per Fiorucci, intitolata appunto "Home Is Where The Heart Is", dà inizio a una metamorfosi che coniuga lo spirito anticonformista, l'anima edonista e la visione globale propri della maison con i contesti e i valori dei giovani di oggi. "È una collezione dedicata al divertimento, allo stare insieme e alla positività" spiega la stilista. Con una presentazione che infrange parete che separa il womenswear dal menswear, le modelle e i modelli indossano look intersezionali i cui pezzi provengono da entrambe i generi.

I pantaloni tecnici da uomo in tessuto parachute sono accostati a un body aderente da donna, a sandali con cinturino a tacco medio, e stampa all-over di deliziosi bonbon di gelatina. La proposta dolciaria si estende a squisiti gioielli caramella e alla borsa d'esordio di Murri, la "Mella": una borsa a cilindro trapuntata in tre misure, con una sontuosa imbottitura. Una seconda borsa a tracolla si presenta al rovescio, come un libro aperto, con tasche esterne per tutto ciò di cui una ragazza e un ragazzo Fiorucci di oggi possono avere bisogno. Le camicie in pelle e in poli-viscosa cropped sono tra i capi clou, caratterizzati da archi di frange che si irradiano dal cuore.

Richiamando, attraverso la tradizione sartoriale occidentale, lo spirito di Fiorucci e il suo primo impatto su New York, questi tracciati a forma di cuore evocano anche l'anima milanese che contraddistingue il DNA di Fiorucci. La scritta "Fiorucci loves the way you are" è cucita su abiti sartoriali morbidi, bretelle, cappelli e short decorati anche con un eclettico patchwork di simboli Fiorucci. In omaggio al passato ispiratore della maison, viene riproposta per la prima volta dall'archivio la stampa di una banana matura disegnata originariamente da Andy Warhol per Elio Fiorucci. Un'altra t-shirt con spalline rimovibili riproduce l'invito alla festa per il 15° anniversario di Fiorucci, che si tenne allo Studio 54 di New York nel maggio 1983 e che vide la partecipazione di Madonna e i suoi ballerini.





