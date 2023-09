Temporali sull'Italia, allerta arancione domani in Lombardia

Maltempo in diverse regioni per una perturbazione che sta attraversando l'Italia. Un avviso meteo della Protezione civile prevede dalle prime ore di domani temporali sul Molise, specie sui settori occidentali e sulla Campania; attese inoltre, dal pomeriggio di domani, piogge anche su Veneto ed Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Valutata per la giornata di domani allerta arancione sui settori centro-orientali della Lombardia e allerta gialla su gran parte del territorio nazionale.



