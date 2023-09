Ruote nella Storia di Aci tra motori e cultura a Varese

Ruote nella Storia arriva nella provincia di Varese. L'appuntamento è per domenica 24 settembre con quella che rappresenta la seconda edizione per AC Varese.

L'evento nato dalla volontà di ACI Storico sempre in stretta connessione con l'Automobile Club d'Italia, è organizzato in collaborazione dell'Automobile Club Varese, presieduto da Giuseppe Redaelli e diretto da Francesco Munno.

"Siamo felici, come Automobile Club Varese, di riproporre per il secondo anno consecutivo un evento che nel nostro territorio suscita grande interesse sia sotto il profilo motoristico sia per i risvolti squisitamente culturali e di promozione ambientale dell'eccellenze del territorio varesino e delle sue valli e borghi", ha detto il presidente Redaelli .

Ritrovo e partenza ai Giardini Estensi, visite al centro di Besozzo e alla Rocca d'Angera prima di percorrere la sponda varesina del Lago Maggiore e solcare il parco del Campo dei Fiori. Finale alla visita alla Fondazione Morandini e premiazione nell'isola pedonale di Via del Cairo.

Tra le moltissime vetture attese saranno presenti una Aston Martin International del 1929, una Austin Healy 100 del 1955, una Aston Martin Lemans del 1934, una Proche 356 C del 1964, una Ferrari 208 GTS del 1981, una Maserati Biturbo SL del 1987 e altri incredibili modelli dalla storia unica.

La manifestazione del prossimo 24 settembre, proprio come nello spirito di Ruote nella Storia, si presenta con un taglio culturale e non competitivo. Tra le le visite proposte, il centro storico di Besozzo o ancora la Rocca di Angera e i suoi giardini.

Insieme all'Automobile Club di Varese, contributo importante è stato fornito da 1° Club Nazionale FIAT 600 di Besozzo e Lions Club "Luvinate Campo dei Fiori".



