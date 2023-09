Parco dei gasometri della Bovisa, posata la prima pietra

Con la posa della prima pietra (per l'occasione un tiglio dedicato al professor Federico Bucci recentemente scomparso), prende corpo il nuovo polo dell'innovazione a Milano che sarà ospitato all'interno dell'ampliamento del campus Bovisa del Politecnico di Milano.

All'evento hanno partecipato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e gli assessori Alessandro Fermi (Innovazione, Ricerca e Università) e Giorgio Maione (Ambiente e Clima); il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini; il rettore del Politecnico, Raffaella Sciuto; l'architetto Renzo Piano e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

Il progetto prevede la riqualificazione del 'Gasometro 2 - Innovation Hub', che sarà trasformato in un centro per l'innovazione, dove saranno ospitati laboratori di ricerca avanzata, aule polifunzionali e altri spazi per la ricerca e la didattica sviluppate dal Politecnico di Milano, oltre ai servizi tecnologici per il funzionamento dei laboratori.

La realizzazione dell'intervento si concluderà nel 2025 e avrà un costo complessivo di circa 50 milioni di euro, di cui circa 30 milioni di euro stanziati dal Politecnico di Milano e 20 da Regione Lombardia. L'operazione interessa una superficie di circa 325 mila mq. Saranno circa 16.600 gli alberi piantati nel nuovo Campus.

"Oggi sono doppiamente soddisfatto - ha detto Fontana - anzitutto perché ho creduto in questa opera sin da quando me ne ha parlato il professor Resta e poi perché stiamo rispettando i tempi. Segno che pubblico e privato possono lavorare bene insieme e che, quando lo fanno, i risultati sono evidenti".

Fontana si è detto anche "molto soddisfatto di un modello che rappresenta un nuovo modo di concepire la formazione universitaria, dove alla formazione accademica si affianca la vita quotidiana e lo sport. Con la sua realizzazione mettiamo in campo la sintesi perfetta delle nostre politiche: una nuova visione di sviluppo sostenibile, il potenziamento della ricerca e dell'innovazione, con la volontà di costruire una Lombardia del domani".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA