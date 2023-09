Maltempo: tromba d'aria nel Milanese, alberi caduti e danni

Una tromba d'aria si è abbattuta, poco prima delle 17, sugli abitati di Rho e Pregnana Milanese, nell'hinterland del capoluogo lombardo. Non si registrano feriti.

Il maltempo, iniziato già in mattinata con copiose precipitazioni, si è aggravato intorno alle 16. Molte le piante ad alto fusto sradicate, che hanno provocato danni, per fortuna non ingenti, più che altro ad auto in sosta. Tetti e lamiere hanno subito danneggiamenti, qualche impalcatura è crollata mentre la tromba d'aria, ripresa da alcuni video, è diventata virale sui social. Danni anche a Canegrate (Milano) e alla stazione di Rho e di Vittuone (Milano). I Vigili del fuoco sono ancora al lavoro per la messa in sicurezza delle aree dove ci sono strutture pericolanti e alberi caduti, e per tagliare rami che potrebbero staccarsi.

"I problemi maggiori - ha precisato il Comando provinciale dei Vdf di Milano - si sono verificati a Pregnana Milanese per una tromba d'aria i cui effetti sono stati per la maggior parte legati a tetti scoperchiati e alberi pericolanti. Il maltempo ha colpito anche i comuni di Rho e Canegrate. Nessuna persona risulta coinvolta. Sul fronte dei fiumi persiste lo stato di preallarme del fiume Seveso in via Valfurva a Milano (115 cm) ma fino ad ora nessuna chiamata di soccorso alla sala operativa di via Messina".

Nella periferia Nord di Milano intanto sono partiti dei lavori di scavo del sistema di vasche di laminazione per evitare l'allagamento del sottopasso di via Negrotto, che collega i due importanti quartieri di Bovisa e Quarto Oggiaro. I lavori dureranno circa un anno.



